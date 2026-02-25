 Aller au contenu principal
Ukraine : un bilan deux fois plus meurtrier pour la Russie

information fournie par France 24 25/02/2026 à 00:30

Cela fait 4 ans jour pour jour que la guerre à grand échelle en Ukraine a commencé. C’était au petit matin et, selon le président russe, elle devait durer initialement, 3 jours. Sauf qu'elle s’éternise… L’occasion de dresser un triste bilan humain extrêmement difficile à établir.

Guerre en Ukraine

