Cela fait 4 ans jour pour jour que la guerre à grand échelle en Ukraine a commencé. C’était au petit matin et, selon le président russe, elle devait durer initialement, 3 jours. Sauf qu'elle s’éternise… L’occasion de dresser un triste bilan humain extrêmement difficile à établir.
Ukraine : un bilan deux fois plus meurtrier pour la Russie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro