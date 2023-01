information fournie par France 24 • 09/01/2023 à 10:54

L'armée russe a assuré dimanche 8 janvier avoir mené des frappes sur des casernes militaires à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, et infligé de lourdes pertes à son adversaire en "représailles" au bombardement ukrainien sur Makiïvka, qui avait tué au moins 89 soldats russes au Nouvel an.