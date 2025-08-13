 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Supercoupe : face à Tottenham, le PSG retrouve les terrains et vise un nouveau titre

information fournie par France 24 13/08/2025 à 11:28

Les hommes de Luis Enrique disputent mercredi la Supercoupe d'Europe, opposant le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la Ligue Europa. Revenus de vacances il y a une semaine, après une saison historique, les Parisiens n'ont pas disputé le moindre match depuis leur finale perdue en Coupe du monde des Clubs face à Chelsea, il y a un mois. Face à eux, les Spurs, en grande difficulté l'an dernier, entament un nouveau cycle.

Sport

