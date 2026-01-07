Les alliés européens de l'Ukraine et des émissaires américains se sont réunis en sommet mardi à l'Élysée, en présence de Volodymyr Zelensky, afin d'afficher leur "convergence" sur les garanties de sécurité à fournir à Kiev en cas d'accord avec Moscou. Stéphanie Antoine reçoit Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain pour en parler.
Ukraine : les garanties de sécurité validées
