Près de Kiev, dans le village de Tchoubynske, des ours se réveillent de leur hibernation hivernale. Le sanctuaire des ours "White Rock" sauve et réhabilite des animaux sauvages évacués de la ligne de front, retirés des cirques ou secourus de captivité privée.
Ukraine : des ours sortent de leur hibernation au sanctuaire White Rock, près de Kiev
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