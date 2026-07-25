La Protection civile lutte contre un incendie de forêt à Sakiet Sidi Youssef, dans le nord-ouest de la Tunisie, où les flammes continuent de progresser sur un terrain escarpé. Face à l'ampleur du sinistre, les autorités tunisiennes ont sollicité une assistance internationale.
Tunisie: les pompiers luttent contre un incendie à Sakiet Sidi Youssef
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