Condamné à un an de prison, le journaliste Haythem El Mekki est en exil en France. Selon lui, le pouvoir ne veut "qu'aucune voix critique ou dissidente ne reste en liberté". Il témoigne en plateau sur France 24.
Tunisie : l'information en péril ?
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