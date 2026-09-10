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Tunisie : l'information en péril ?

information fournie par France 24 10/09/2026 à 09:46

Condamné à un an de prison, le journaliste Haythem El Mekki est en exil en France. Selon lui, le pouvoir ne veut "qu'aucune voix critique ou dissidente ne reste en liberté". Il témoigne en plateau sur France 24.

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