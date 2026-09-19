Donald Trump, intensifiant de manière spectaculaire sa guerre contre les médias, a annoncé vendredi interdire l'accès à la Maison Blanche aux chaînes de télévision CNN et MSNOW (anciennement MSNBC) ainsi qu'au média en ligne Politico "avec effet immédiat".
Trump veut empêcher CNN et d'autres médias de venir à la Maison Blanche
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