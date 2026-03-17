Donald Trump, au cours d'une longue intervention publique, a reproché lundi à certains pays de ne "pas vouloir s'impliquer" dans la sécurisation du détroit d'Ormuz, après son appel à aider les Etats-Unis dans cette tâche au cours du week-end.
Trump reproche à certains pays de ne "pas vouloir s'impliquer" dans la sécurisation d'Ormuz
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