Bien parti pour réussir son pari de décrocher la mairie de Roubaix (Nord), David Guiraud (LFI) a obtenu 46,64% des voix au premier tour, loin devant ses deux principaux rivaux, le maire sortant divers droite Alexandre Garcin (20,09%) et le candidat divers gauche Karim Amrouni (16,76%).
Aux portes du pouvoir à Roubaix, David Guiraud (LFI) repart en campagne
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