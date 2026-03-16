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Financement libyen: Sarkozy arrive au tribunal à l'ouverture du procès en appel

information fournie par AFP Video 16/03/2026 à 15:17

L'ex-président français Nicolas Sarkozy arrive au tribunal de Paris à l'ouverture du procès en appel de l'affaire du financement libyen. L'ancien dirigeant affronte une échéance cruciale après son incarcération en automne.

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