Trump reçoit Messi et l'Inter Miami à la Maison Blanche

information fournie par AFP Video 06/03/2026 à 11:49

Donald Trump a accueilli jeudi à la Maison Blanche la superstar argentine Lionel Messi et ses coéquipiers de l'Inter Miami, sacrés pour la première fois champions de MLS en 2025.

