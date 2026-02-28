Donald Trump a annoncé samedi que les Etats-Unis avaient lancé des "opérations de combat majeures" contre l'Iran. Dans un message vidéo sur sa plateforme Truth social, il a également promis de "détruire" les capacités de missiles de la République islamique.
Trump: Les Etats-Unis ont lancé des "opérations de combat majeures" contre l'Iran
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro