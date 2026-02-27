Des fidèles musulmans accomplissent la deuxième prière du vendredi de Ramadan à la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l’islam, dans Jérusalem-Est, annexée par Israël.
Des fidèles accomplissent la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem
