Le président américain Donald Trump a raconté avoir menacé Emmanuel Macron d'instaurer des droits de douane de 100% sur les vins et champagnes français entrant aux États-Unis afin de pousser le président français à faire augmenter le prix des médicaments en France.
Trump dit avoir menacé Macron de droits de douane sur le vin français
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