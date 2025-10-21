 Aller au contenu principal
Trump déclare qu'il pourrait dire à Israël de "passer à l'action" contre le Hamas

information fournie par AFP Video 21/10/2025 à 09:31

Donald Trump a menacé lundi d'autoriser Israël à "passer à l'action" contre le Hamas, lors d'une réunion bilatérale avec le Premier ministre australien Anthony Albanese. "Nous avons eu des pays qui m'ont appelé lorsqu'ils ont vu certains des massacres perpétrés par le Hamas, disant qu'ils aimeraient intervenir et régler la situation eux-mêmes", a-t-il déclaré.

Proche orient
Guerre en Ukraine
Donald Trump
