Trump cherche-t-il délibérément à affaiblir le dollar ?

information fournie par Ecorama • 12/03/2025 à 14:10

On assiste à un recul significatif et rapide du dollar sur le marché des changes, résultat de l’agitation de Donald Trump sur la politique commerciale et les droits de douane ces dernières semaines. Le Président américain pourrait-il chercher sciemment à faire baisser le dollar ? Quel est son intérêt ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 12 mars 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com