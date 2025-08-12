 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Alaska: des habitants réagissent à l'annonce de la rencontre entre Trump et Poutine

information fournie par AFP Video 12/08/2025 à 11:52

Des habitants d'Anchorage, en Alaska, réagissent à l'annonce du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, vendredi. Cette rencontre en face-à-face sera la première entre les deux présidents depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
