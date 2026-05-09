Donald Trump a annoncé vendredi depuis Washington avoir obtenu une trêve de trois jours, du 9 au 11 mai, entre la Russie et l'Ukraine, ajoutant que ces deux pays en profiteront pour échanger chacun 1.000 prisonniers.
Trump annonce une trêve de trois jours entre la Russie et l'Ukraine
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