Deux jours après l'annonce de sa première participation au Tour de France, Paul Seixas a dit mercredi qu'il espérait "briller" sur la Grande Boucle cet été. Le prodige du cyclisme français sera à 19 ans le plus jeune coureur aligné sur cette course depuis 1937.
Cyclisme: Paul Seixas espère "briller" sur le Tour de France cet été
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