La police inspecte une banque à Sinzig où une prise d'otages a eu lieu. Une unité spéciale a libéré deux personnes saines et sauves d'une chambre forte, mais les suspects ont pris la fuite, indique la police. IMAGES COMPLETENT B29Y8G3
Allemagne: la police inspecte la banque après la prise d'otages
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