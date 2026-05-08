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La Pologne signe un accord de prêt de 44 milliards d'euros avec l'UE pour moderniser son armée

information fournie par AFP Video 08/05/2026 à 16:15

La Pologne devient le premier pays à signer un accord de prêt avec la Commission européenne pour financer la modernisation de son armée et de son industrie de l'armement, au titre duquel elle recevra près de 44 milliards d’euros. IMAGES

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2 commentaires

  • 16:43

    Pour acheter des armes américaines comme ils l ont fait au lendemain de leur entrée dans l europe.

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