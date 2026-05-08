La Pologne devient le premier pays à signer un accord de prêt avec la Commission européenne pour financer la modernisation de son armée et de son industrie de l'armement, au titre duquel elle recevra près de 44 milliards d’euros. IMAGES
La Pologne signe un accord de prêt de 44 milliards d'euros avec l'UE pour moderniser son armée
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