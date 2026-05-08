Des secouristes ukrainiens sauvent un jeune élan perdu dans une zone forestière ravagée par des incendies dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, après que des pompiers ont découvert l’animal effrayé seul lors d’opérations visant à contenir des feux de forêt toujours en cours, selon les autorités. IMAGES
Ukraine : des secouristes sauvent un élan lors d’un incendie de forêt à Tchernobyl
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