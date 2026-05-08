Le président du Rassemblement national Jordan Bardella se rend à une cérémonie de commémoration du 8-Mai à La Flèche (Sarthe). IMAGES
Sarthe: Jordan Bardella participe à une cérémonie de commémoration du 8-Mai
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