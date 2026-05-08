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Ukraine: important feu de forêt dans la zone radioactive de Tchernobyl après la chute d'un drone
information fournie par AFP 08/05/2026 à 11:53

Photo émanant du service des situations d'urgence urkrainien, le 8 mai 2026, montrant des pompiers luttant contre un important feu de forêt dans la zone interdite de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine ( STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAINE / Handout )

Photo émanant du service des situations d'urgence urkrainien, le 8 mai 2026, montrant des pompiers luttant contre un important feu de forêt dans la zone interdite de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine ( STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAINE / Handout )

Un important feu de forêt s'est déclaré dans la zone interdite de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, après la chute d'un drone, ont indiqué vendredi les autorités ukrainiennes assurant qu'aucune hausse de radioactivité n'avait été détectée.

"A la suite de la chute d'un drone, un incendie s'est déclaré sur le territoire de la réserve de Tchernobyl" jeudi, a indiqué l'administration de la réserve qui entoure la centrale accidentée éponyme dans un rayon de 30 kilomètres.

Le feu est toujours en cours vendredi sur une superficie de 1.100 hectares, les rafales de vent et un terrain difficile entravant le travail de pompiers, a-t-elle précisé sur Facebook.

L'administration de la réserve a publié des images sur lesquelles on peut voir des panaches de fumée noire et blanche s'élever au-dessus des arbres ainsi que des véhicules de pompiers et des ambulances sur des routes forestières.

Elle n'a pas précisé s'il s'agissait d'un drone russe ou ukrainien alors que les deux pays s'attaquent presque quotidiennement à l'aide de dizaines, voire centaines de drones dont une partie traversent la zone de Tchernobyl.

"Le niveau de radiation dans la zone incendiée reste dans les limites normales", a assuré l'administration de la réserve.

Les services de secours ukrainiens ont de leur côté indiqué sur Telegram qu'aucune hausse de radioactivité n'avait été observée dans l'ensemble du pays.

La zone d'exclusion de Tchernobyl a été décrétée après l'explosion en avril 1986 d'un des réacteurs de la centrale, la pire catastrophe nucléaire de l'Histoire.

Des centaines de milliers d'habitants ont été évacués de ce vaste territoire, déclaré réserve naturelle dont une grande partie reste toujours hautement contaminée.

Les forces russes ont occupé la centrale de Tchernobyl au premier jour de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 avant de s'y retirer environ un mois plus tard, après l'échec de leur tentative de prendre Kiev.

Tchernobyl est situé à environ 130 km de la capitale ukrainienne et à une vingtaine de kilomètres du Bélarus.

Guerre en Ukraine
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