Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive à la Maison Blanche et rencontre son homologue américain Donald Trump, qu'il veut convaincre de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine.
Trump accueille Zelensky à la Maison Blanche
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro