Au programme ce matin : Essilor Luxottica, OPmobility , Pernod Ricard , Sartorius Stedim Biotech , Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 16/10/2025
Valeurs associées
|304,4000 EUR
|Euronext Paris
|+10,05%
|14,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,48%
|85,6400 EUR
|Euronext Paris
|-1,38%
|204,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,20%
|336,400 USD
|NYSE
|-2,76%
