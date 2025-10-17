 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 16/10/2025

information fournie par Libertify 17/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Essilor Luxottica, OPmobility , Pernod Ricard , Sartorius Stedim Biotech , Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
304,4000 EUR Euronext Paris +10,05%
OPMOBILITY
14,0000 EUR Euronext Paris -1,48%
PERNOD RICARD
85,6400 EUR Euronext Paris -1,38%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
204,3000 EUR Euronext Paris +0,20%
VISA RG-A
336,400 USD NYSE -2,76%

