information fournie par France 24 • 01/02/2023 à 07:57

A la Une de la presse, ce mercredi 1er février, l’intensification de la mobilisation contre la réforme des retraites en France. Le troisième anniversaire du Brexit et le deuxième anniversaire du coup d’Etat en Birmanie. La possible résurrection du dodo, et le passage d’une comète verte dans notre voisinage cosmique.