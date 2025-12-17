Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, LVMH, EURUSD, Palantir, NVIDIA, Thales

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine vous avez rendez-vous avec Denis Desclos de l'AFATE, Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement et Jean Louis Cussac de Perceval Finance.
Au programme :
On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500, LVMH et l'EURUSD
Les nouveaux sous-jacents 2025 les plus populaires
Le coup de cœur des traders sur Thales, NVIDIA et Palantir
Le quiz sur l'actu des marchés
Emission enregistrée le 17 décembre 2025.
#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT
Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!
Site internet de
Société Générale Produits de Bourse
Société Générale Produits de Bourse sur Twitter
Retrouvez tous les Turbos et les Warrants de Société Générale à 0€ de courtage
Les Produits de Bourse de Société Générale sont accessibles à 0 € de courtage pour les clients de Boursorama grâce à Boursomarkets
#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #CAC40 #SP500 #SP #LVMH #EURUSD #palantir #nvidia #Thalès