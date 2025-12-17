Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, LVMH, EURUSD, Palantir, NVIDIA, Thales

information fournie par SG Bourse • 17/12/2025 à 16:59

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Denis Desclos de l'AFATE, Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement et Jean Louis Cussac de Perceval Finance.

Au programme :

On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500, LVMH et l'EURUSD

Les nouveaux sous-jacents 2025 les plus populaires

Le coup de cœur des traders sur Thales, NVIDIA et Palantir

Le quiz sur l'actu des marchés

Emission enregistrée le 17 décembre 2025.

#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!

Site internet de Société Générale Produits de Bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter

Retrouvez tous les Turbos et les Warrants de Société Générale à 0€ de courtage

Les Produits de Bourse de Société Générale sont accessibles à 0 € de courtage pour les clients de Boursorama grâce à Boursomarkets

#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #CAC40 #SP500 #SP #LVMH #EURUSD #palantir #nvidia #Thalès