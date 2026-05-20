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Trade ou Pas Trade : l’Eurostoxx 50, le S&P500, NVIDIA, AMD, Thalès, Novartis, Airbus

information fournie par SG Bourse 20/05/2026 à 16:43

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, Marc Dagher de DT Expert et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, NVIDIA et AMD
Comment investir sur le secteur spatial
Le coup de cœur des traders sur Airbus, Novartis et Thalès
Le quiz sur le pétrole

Emission enregistrée le 20 mai 2026.
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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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