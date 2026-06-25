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"Tout s'est effondré": les Vénézuéliens témoignent des séismes "dévastateurs"

information fournie par AFP Video 25/06/2026 à 18:02

"Tout s'est effondré", "ils sont encore en vie": les habitants de La Guaira, près de la capitale Caracas, témoignaient après que deux puissants séismes mercredi ont semé la destruction dans cette ville côtière vénézuélienne, faisant craindre un lourd bilan.

Venezuela
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