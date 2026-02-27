Tous les ans, quelque 250 millions de conteneurs traversent les océans. Des milliers sont perdus en mer. Ils polluent les océans et les rivages. Des plages du sud de l'Angleterre étaient récemment recouvertes d'oignons et de frites surgelées provenant des cargaisons des porte-conteneurs. Près de 30 tonnes de granulés en plastique se sont aussi retrouvées sur les plages espagnoles après que six conteneurs soient tombés d'un navire norvégien. Un reportage de nos confrères de France 2.
Voitures neuves de luxe, téléphones, frites surgelées et granulés de plastique sur nos côtes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro