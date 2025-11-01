Au programme ce matin : Amazon, Axa , SCOR , TF1 , Viridien . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 31/10/2025
Valeurs associées
|244,2200 USD
|NASDAQ
|+9,58%
|37,630 EUR
|Euronext Paris
|-4,35%
|26,280 EUR
|Euronext Paris
|-12,98%
|7,930 EUR
|Euronext Paris
|-5,71%
|106,000 EUR
|Euronext Paris
|+38,65%
