Top 5 IA du 30/09/2025

information fournie par Libertify 01/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Emeis , Merck, Nexans , Valneva , Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

EMEIS
14,760 EUR Euronext Paris +5,43%
MERCK
83,920 USD NYSE +6,80%
NEXANS
126,000 EUR Euronext Paris -2,33%
VALNEVA
4,952 EUR Euronext Paris +8,26%
VINCI
117,950 EUR Euronext Paris +1,42%

