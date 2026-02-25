Le point semestriel sur la société civile ESG Tendances Pierre

Dans ce numéro de BoursoFocus, Julien Guillemet, directeur adjoint de Swiss Life Asset Managers France et responsable de la Gestion des Fonds Grand Public, revient sur les performances de la SC ESG Tendances Pierre au second semestre 2025. Ce fonds 100% immobilier qui investit dans l'économie réelle régionale (logistique, industrie, retail et loisirs) est accessible en assurance-vie et PER. Notre invité évoque notamment les acquisitions marquantes du semestre - dont un siège d'Orange à Montreuil et un magasin Intersport - ainsi que les perspectives et la stratégie pour 2026
BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0 % de frais d'entrée et accessible à partir de 180 Eur .
Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.