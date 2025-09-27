Au programme ce matin : Airbus , Alstom , Amazon, Essilor Luxottica, Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 26/09/2025
Valeurs associées
|195,720 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
|21,940 EUR
|Euronext Paris
|+2,62%
|219,7800 USD
|NASDAQ
|+0,75%
|271,700 EUR
|Euronext Paris
|+2,14%
|78,320 EUR
|Euronext Paris
|+1,03%
