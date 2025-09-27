 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 26/09/2025

information fournie par Libertify 27/09/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Alstom , Amazon, Essilor Luxottica, Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
195,720 EUR Euronext Paris +0,96%
ALSTOM
21,940 EUR Euronext Paris +2,62%
AMAZON.COM
219,7800 USD NASDAQ +0,75%
ESSILORLUXOTTICA
271,700 EUR Euronext Paris +2,14%
SANOFI
78,320 EUR Euronext Paris +1,03%

