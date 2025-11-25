Au programme ce matin : Airbus , Alphabet , Alstom , TotalEnergies , Veolia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 24/11/2025
Valeurs associées
|200,050 EUR
|Euronext Paris
|-1,33%
|318,5800 USD
|NASDAQ
|+6,31%
|22,6500 EUR
|Euronext Paris
|+0,76%
|55,8900 EUR
|Euronext Paris
|-0,14%
|28,730 EUR
|Euronext Paris
|+0,81%
