Top 5 IA du 24/11/2025

information fournie par Libertify 25/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Alphabet , Alstom , TotalEnergies , Veolia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AIRBUS
200,050 EUR Euronext Paris -1,33%
ALPHABET-A
318,5800 USD NASDAQ +6,31%
ALSTOM
22,6500 EUR Euronext Paris +0,76%
TOTALENERGIES
55,8900 EUR Euronext Paris -0,14%
VEOLIA
28,730 EUR Euronext Paris +0,81%

