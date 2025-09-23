Au programme ce matin : Euronext , Ipsen , NVIDIA , STMicroelectronics, Safran . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 22/09/2025
Valeurs associées
|133,100 EUR
|Euronext Paris
|+1,14%
|115,900 EUR
|Euronext Paris
|+0,78%
|183,6100 USD
|NASDAQ
|+3,93%
|294,400 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
|23,965 EUR
|MIL
|+1,91%
