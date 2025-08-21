 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 20/08/2025

information fournie par Libertify 21/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Alstom , Intel, Ipsos , Saint-Gobain . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
179,140 EUR Euronext Paris -2,56%
ALSTOM
21,380 EUR Euronext Paris -1,70%
INTEL
23,5400 USD NASDAQ -6,99%
IPSOS
38,160 EUR Euronext Paris -1,24%
SAINT-GOBAIN
97,500 EUR Euronext Paris -3,13%

