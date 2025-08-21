Au programme ce matin : Airbus , Alstom , Intel, Ipsos , Saint-Gobain . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 20/08/2025
Valeurs associées
|179,140 EUR
|Euronext Paris
|-2,56%
|21,380 EUR
|Euronext Paris
|-1,70%
|23,5400 USD
|NASDAQ
|-6,99%
|38,160 EUR
|Euronext Paris
|-1,24%
|97,500 EUR
|Euronext Paris
|-3,13%
