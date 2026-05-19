Au programme ce matin : Ipsen, NVIDIA, Netflix, Publicis, Tesla. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 18/05/2026
Valeurs associées
|154,900 EUR
|Euronext Paris
|-6,69%
|89,6500 USD
|NASDAQ
|+3,02%
|222,3200 USD
|NASDAQ
|-1,33%
|81,740 EUR
|Euronext Paris
|+6,02%
|409,9900 USD
|NASDAQ
|-2,90%
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