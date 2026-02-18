 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 17/02/2026

information fournie par Libertify 18/02/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Amazon, Bénéteau , Vallourec , Voltalia , Wendel . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AMAZON.COM
201,1500 USD NASDAQ +1,19%
BENETEAU
7,630 EUR Euronext Paris -0,78%
VALLOUREC
18,780 EUR Euronext Paris +1,24%
VOLTALIA
7,040 EUR Euronext Paris +1,37%
WENDEL
89,850 EUR Euronext Paris +2,92%

L'offre BoursoBank