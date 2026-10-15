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Top 5 IA du 14/10/2026

information fournie par Libertify 15/10/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Air France KLM, Airbus, Eutelsat, GTT, Merck. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
10,410 EUR Euronext Paris -1,70%
AIRBUS
190,220 EUR Euronext Paris +1,99%
EUTELSAT
1,6890 EUR Euronext Paris +23,33%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
213,200 EUR Euronext Paris -1,11%
MERCK
147,350 USD NYSE +3,77%

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