Au programme ce matin : Bouygues , Engie , JP Morgan, Vinci , Worldline . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 13/01/2026
Valeurs associées
|44,580 EUR
|Euronext Paris
|-2,07%
|23,400 EUR
|Euronext Paris
|-1,72%
|310,800 USD
|NYSE
|-4,24%
|116,5500 EUR
|Euronext Paris
|-4,51%
|1,5840 EUR
|Euronext Paris
|+4,90%
