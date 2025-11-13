 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 12/11/2025

information fournie par Libertify 13/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom , Covivio , Edenred , JP Morgan, LVMH . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALSTOM
22,850 EUR Euronext Paris +2,93%
COVIVIO
56,250 EUR Euronext Paris +1,17%
EDENRED
20,340 EUR Euronext Paris -4,01%
JPMORGAN CHASE
320,510 USD NYSE +1,45%
LVMH
647,200 EUR Euronext Paris +2,26%

