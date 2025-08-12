Au programme ce matin : Danone , Icade , Intel, Safran , Sartorius Stedim Biotech . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 11/08/2025
Valeurs associées
|70,860 EUR
|Euronext Paris
|-1,45%
|22,760 EUR
|Euronext Paris
|+1,43%
|20,6500 USD
|NASDAQ
|+3,51%
|287,200 EUR
|Euronext Paris
|-1,37%
|169,300 EUR
|Euronext Paris
|+1,47%
