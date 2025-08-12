 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 11/08/2025

information fournie par Libertify 12/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Danone , Icade , Intel, Safran , Sartorius Stedim Biotech . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

DANONE
70,860 EUR Euronext Paris -1,45%
ICADE
22,760 EUR Euronext Paris +1,43%
INTEL
20,6500 USD NASDAQ +3,51%
SAFRAN
287,200 EUR Euronext Paris -1,37%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
169,300 EUR Euronext Paris +1,47%

