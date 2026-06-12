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Top 5 IA du 11/06/2026

information fournie par Libertify 12/06/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Adobe, Airbus, Merck, Renault, Ubisoft. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ADOBE
218,8000 USD NASDAQ -6,25%
AIRBUS
175,260 EUR Euronext Paris +0,17%
MERCK
120,740 USD NYSE +1,41%
RENAULT
26,830 EUR Euronext Paris +0,52%
UBISOFT
4,772 EUR Euronext Paris -1,16%

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