 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 09/07/2026

information fournie par Libertify 10/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Accor, Carmila, Ipsen, Meta, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ACCOR
48,730 EUR Euronext Paris +0,14%
CARMILA
16,780 EUR Euronext Paris +0,72%
IPSEN
165,400 EUR Euronext Paris -2,01%
META PLATFORMS
631,4800 USD NASDAQ +4,70%
TOTALENERGIES
68,680 EUR Euronext Paris -0,20%

Vidéos les + vues

1

De quels moyens matériels dispose la France pour lutter contre les incendies ?

information fournie par France 24 09 juil.
2

En Iran, soif de vengeance et zéro compromis lors d'ultimes adieux à Khamenei

information fournie par AFP 09 juil.
5
3

Insultes, affaire Mbappé, IA… Est-ce la "Coupe du monde du racisme" ?

information fournie par France 24 09 juil.
4

Séismes: l'ONU appelle aux dons et Caracas au dégel des avoirs sanctionnés pour reconstruire

information fournie par AFP 09 juil.
5

Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980

information fournie par AFP 09 juil.
1
6

La junte bukinabé exerce un "terrorisme d'État", dit le journaliste en exil Inoussa Ouedraogo

information fournie par France 24 09 juil.
7

Présidentielle: une courte majorité donne "raison à Marine Le Pen de se présenter" (sondage)

information fournie par AFP Video 09 juil.
8

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
1

Images de Guam à l'approche du super-typhon « Bavi »

information fournie par AFP Video 04 juil.
2

Donald Trump se vante d'avoir mis l'Iran "à genoux" à la veille des 250 ans des États-Unis

information fournie par AFP Video 04 juil.
3

Incendies: un viticulteur de l'Aude face à ses vignes décimées

information fournie par AFP Video 03 juil.
1
4

Départ de la manifestation à Paris contre les violences sexuelles

information fournie par AFP Video 04 juil.
5

Après l'affaire Lyhanna, forte mobilisation dans les rues contre les violences sexuelles

information fournie par AFP 04 juil.
6

Une foule d'Iraniens afflue dans le centre de Téhéran pour un dernier adieu à Khamenei

information fournie par AFP 04 juil.
5
7

Marche blanche à Carcassonne en hommage à Louis, 17 ans, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 04 juil.
8

Narbonne: 4.500 personnes lors d'une marche blanche pour Louis, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 05 juil.
1

Washington lance de nouvelles frappes contre l'Iran

information fournie par AFP 11 juin
25
2

Iran: Trump annule des frappes, assure qu'un "très bon accord" a été trouvé

information fournie par AFP 12 juin
26
3

PEE : définition, abondement, déblocage anticipé et fiscalité expliqués simplement

information fournie par Tout sur mes finances  16 juin
4

"J'ai tout donné": les lycéens de terminale ont passé le bac philo

information fournie par AFP 15 juin
5

SpaceX: Elon Musk célèbre l'entrée en bourse depuis le Texas

information fournie par AFP Video 12 juin
6

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
7

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
8

La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?

information fournie par SG Bourse 17 juin

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank