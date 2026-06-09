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Top 5 IA du 08/06/2026

information fournie par Libertify 09/06/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus, Apple, Intel, Safran, Tesla. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIRBUS
176,960 EUR Euronext Paris -1,12%
APPLE
301,5400 USD NASDAQ -1,89%
INTEL
110,2700 USD NASDAQ +11,19%
SAFRAN
294,500 EUR Euronext Paris -1,34%
TESLA
408,9500 USD NASDAQ +4,59%

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