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Top 5 IA du 07/07/2026

information fournie par Libertify 08/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Accor, Airbus, Legrand, NVIDIA, Sanofi. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ACCOR
49,940 EUR Euronext Paris -0,12%
AIRBUS
203,950 EUR Euronext Paris -2,60%
LEGRAND
141,750 EUR Euronext Paris -0,87%
NVIDIA
196,9300 USD NASDAQ +0,71%
SANOFI
75,780 EUR Euronext Paris +1,70%

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