Au programme ce matin : Aperam , Ayvens , Coca-Cola, Stellantis, Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 06/02/2026
Valeurs associées
|41,500 EUR
|Euronext Amsterdam
|+11,80%
|11,510 EUR
|Euronext Paris
|-6,73%
|79,030 USD
|NYSE
|+0,68%
|6,111 EUR
|MIL
|-25,17%
|134,200 EUR
|Euronext Paris
|+9,91%
